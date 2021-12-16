Це не відома на весь світ своїми гейзерами Ісландія, а центр Києва.

Коли гроші на асфальт є, а на труби - немає. Лише тиждень тому на столичному бульварі залатали яму, а сьогодні дорога знову пішла під землю. Та ще й... у тому самому місці. І причина проста - застарілі комунікації.

І хоч би як комунальники рівняли дорожнє полотно - зношені водопроводи все руйнують умить. Мої колеги продовжать.

Це не відома на весь світ своїми гейзерами Ісландія, а центр Києва. Серед білого дня просто на очах у перехожих провалюється асфальт на бульварі Шевченка. І це навіть не стримує потік автівок, а ж доки небайдужі не перекрили рух смітником. А далі - все відбулося вже за звичним для столиці сценарієм - в ямі поволі з'являлася вода й причина провалу буквально виплила на поверхню:

Андрій Кобзар, інженер "Київводоканалу":

Прогнилий та проіржавілий водопровід - слабке місце не лише бульвару Шевченка. В аварійному стані майже сімдесят відсотків тепло- та водопровідних мереж Києва,- кажуть комунальники! Тож кияни періодично спостерігають безплатне "водне шоу".

Цей "гейзер" вибухнув з-під асфальту на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського два роки тому. Ріки окропу та пара заполонили центр столиці. Окрім точки прориву, асфальт провалися ще й під двома автівками.

А цей 20-метровий фонтан вибився з асфальту в Голосіївському районі у 2017. Від натиску води та бруду повибивало шибки багатоповерхівок та потрощило припарковані машини.

А це вже весна 21-го. Жителі цього ж Голосіївського району фільмують чергове фонтан-шоу. Стовб окропу здійнявся на десятки метрів і залив метро.

Й не лише парковки, вулиці та метро... Потерпали від "гарячого" потопу й торгові центри. І не раз. На вулиці Антоновича "комунальне гейзерне лихо" траплялося двічі - навесні цього року і торік узимку. Окроп залив торговий центр - там постраждали десятеро людей.

Експерти кажуть - не змінять ситуації навіть капітальні ремонти. Потрібні кардинальні зміни - цілковита заміна теплової та водопровідної систем.

Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста":

Всі мережі в нас - водоканалізаційні, тепломережи, вони лежали без відповідної заміни 30, а то й більше років. На жаль, Київтеплоенерго більше зоорієнтовано на ремонти і от лише останні три роки вони зайнялися перекладкою, не ремонтом, а саме перекладкою.

А поки що, спрогнозувати - де вибухне наступний гейзер чи провалиться асфальт - неможливо,- застерігають столичні комунальники.

Андрій Кобзар, інженер Київводоканалу:

Каналізаційних мереж у Києві 2700 кілометрів, це відстань від Києва до Мадрида - дуже багато мереж, це ж проблема не за один рік накопичилася, неможливо отак за щелчок пальця замінити усе, стараємося, намагаємося, але ніхто не убезпечений від виникнення аварійних ситуацій.

Через аварію водогону на бульварі Шевченка ніхто не постраждав. Лише прилеглі будинки та офіси залишилися без води. Усе налагодити комунальники пообіцяли за кілька днів.