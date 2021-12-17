А ті, хто має подвійне щеплення проти Ковіду і зареєстровані у "Дії", вже почали отримувати обіцяну Президентом тисячу. Нараховувати гроші на віртуальну банківську картку почали відучора.

І українці про це масово повідомляють у соцмережах. Щоправда не усі фінустанови, задіяні в програмі, перераховують кошти. Поки що лише одна.

Імовірно, банк на власний розсуд узявся розсилати гроші користувачам, не чекаючи перерахувань від Мінфіну.