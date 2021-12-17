Українці почали отримувати "вакцинальну тисячу" [ Редактировать ]
А ті, хто має подвійне щеплення проти Ковіду і зареєстровані у "Дії", вже почали отримувати обіцяну Президентом тисячу. Нараховувати гроші на віртуальну банківську картку почали відучора.
І українці про це масово повідомляють у соцмережах. Щоправда не усі фінустанови, задіяні в програмі, перераховують кошти. Поки що лише одна.
Імовірно, банк на власний розсуд узявся розсилати гроші користувачам, не чекаючи перерахувань від Мінфіну.
по теме
Забагато бюрократичних проблем, пояснив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Повну вакцинацію вже зробили близько 12-ти з половиною мільйонів українців.
Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.
Через це виникають перебої у роботі сервісу.
За попередніми підрахунками Мінцифри, "єПідтримкою" скористаються 8 мільйонів громадян. Вони повністю імунізовані, тож мають право отримати гроші.