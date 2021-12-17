Резолюція ООН поклала на Росію відповідальність за порушення прав людини в Криму. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україні вдалося посилити документ, який схвалила Генасамблея Організації. У новому тексті міститься вимога звільнити політв'язнів, припинити репресії проти кримських татар і безпідставні арешти жителів півострова. Разом із тим документ наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні кримців водою. За словами Кулеби - це вже 11 резолюція Генасамблеї ООН в контексті міжнародного реагування на окупацію Криму.