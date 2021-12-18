"Омікрон" - в Україні! Перший випадок інфікування цим штамом коронавірусу виявили у жінки, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Перебіг хвороби у пацієнтки не важкий.

Новий різновид ковіду фіксують скрізь на планеті. На сьогодні вже близько сотні країн повідомили про недужих. Поширення "Омікрону" відбувається на фоні епідемії іншого штаму - "Дельти". Через це країни посилюють ковідні обмеження, ВООЗ попереджає : найгірше - попереду. Наші кореспонденти розкажуть чому.

Він поширюється шаленими темпами. - Він вже тут. - Цей штам стане домінантним упродовж наступних 48 годин.

Півтора-три дні достатньо, щоб кількість заражених "Омікроном" подвоїлася, - кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я. Новий штам вже циркулює у 89 країнах світу. З такими темпами інфікування - лікарні неодмінно чекає колапс.

Всесвітня організація охорони здоров'я:

Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці й надалі зростає, і, враховуючи кількість випадків, яких стрімко більшає, цілком можливо, що системи охорони здоров'я можуть зіштовхнутися з перевантаженням.

Особливість цього варіанту - він блискавично шириться у країнах з високим рівнем імунітету до коронавірусу. Чи це пов'язано з його здатністю ухилятися від захисної реакції організму, чи винна його заразність - у ВООЗ наразі гадки не мають.

І хоча там заявили, що попередні дослідження вказують: вакцини гірше захищають від "Омікрону" - увесь світ намагається прискорити темпи щеплення.

Джефф Зентс, очільник групи реагування щодо Covid-19 при Білому Домі:

Хто не щепився: на вас чекає зима тяжких хвороб і врешті - смерті. Вас та ваші родини. Лікарні можуть не витримати навантаження.

Вперше з квітня у глобальній науковій базі даних "Джіс-Ейд" відсоток виявлених випадків зараження "Дельтою" знизився, у порівнянні з іншими варіантами коронавірусу. При цьому статистика добових інфікувань у деяких країнах б'є рекорди.

Велика Британія вперше від початку пандемії напередодні виявила 93 тисячі нових недужих.

За офіційними даними, з них 10 тисяч - підхопили "Омікрон". Тамтешній уряд розмірковує над запровадженням суворих обмежень просто під час різдвяних свят.

А сусідня Франція вже заборонила вільний в'їзд британців на свою територію.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Він розповсюджується у Європі зі швидкістю світла. Що 2-3 дні маємо вдвічі більше хворих. У Франції вже зафіксовано кілька сотень випадків. Гадаємо, на початку 2022 року він стане основним варіантом в країні.

Французький уряд закликає громадян здати тест на ковід перш ніж святкувати Різдво. І вже попередив: аби уникнути масових зібрань - скасовують традиційний салют, який планували 31 грудня у Парижі. А також виступ діджеїв на Єлисейських полях.

Водночас Ірландія, де напередодні серед нових інфікованих у третини виявили "Омікрон", - запроваджує комендантську годину.

Після восьмої вечора не працюватимуть бари й ресторани. Обмеження набудуть чинності в неділю й триватимуть до кінця січня. Карантинні заходи стануть суворішими також у Данії та Швейцарії.

Готуються до п'ятої хвилі й в Німеччині.

Карл Лаутербах, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Це означає, маємо припускати що епідемія, яку ми здатні попередити, - призведе до перевантаження наших медзакладів, а особливо - реанімацій.

Перші симптоми нового штаму можуть нагадувати похмілля, - стверджує британський лікар Адам Капута. Радить особливу увагу звертати на сильну слабкість, втому, головний та м'язовий болі, а також неприємне відчуття в горлі.

В Імперському коледжі Лондона кажуть: ризик повторного зараження штамом "Омікрон" у п'ять разів вищий, у порівнянні з "Дельтою". І нині немає ознак того, що чергове зараження протікатиме легше, ніж попереднє.