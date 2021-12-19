В Україні зафіксували випадок зараження "Омікроном" [ Редактировать ]
"Омікрон" уже в Україні! Про перше зараження цим штамом оголосили напередодні. "Омікрон" виявили в жінки, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Тож Україна вже не біла пляма на мапі інфікувань.
Ця нова мутація циркулює вже майже у дев'яноста країнах світу. Тож у багатьох державах терміново повертають локдауни! Так, у Великій Британії напередодні виявили більш як 90 тисяч нових інфікованих. З них 10 тисяч - з "Омікроном". У Лондоні оголосили режим надзвичайної ситуації.
Сусідня Франція заборонила вільний в'їзд британцям. А в Парижі скасовують традиційні новорічні святкування. Цьогоріч усе буде без салюту та концертів. У повний локдаун на місяць входять Нідерланди. В країні працюватимуть лише крамниці з товарами першої потреби і аптеки. Хоча сам "Омікрон" вважають не таким агресивним, як "Дельта", але в рази заразнішим.
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