Фестиваль світла нині відбувається у Литві. Просто неба тамтешні жителі та гості розглядають сотні велетенських фігур. Організатори розповідають - хотіли перенести відвідувачів в іншу - казкову - реальність. Чи вдалося - дивіться далі.

У справжню країну чудес потрапити може не лише Аліса! У Литві змайстрували цілу садибу з казковими інсталяціями. Майданчик відкрили для всіх охочих і розташували просто неба. Найкраще розгледіти скульптури вдасться після заходу сонця. Сотні фігур виготовили із шовку та мільйонів кольорових ламп. Подивитися на таку сліпучу красу приїжджають навіть з інших країн. Приміром, Крістін завітала сюди з Латвії.

Крістін Вейнштейн, туристка із Латвії:

Дуже гарне місце, красиве світло. А ця історія про Алісу та країну чудес. Дуже-дуже класно, я задоволена.

Усі скульптури об'єднані в одну тематику - історія про "Алісу в країні чудес". Тут є і велетенський Білий кролик і Чеширський кіт, а ще облаштовані цілі сцени, як ось Чаювання у Божевільного Капелюшника.

Вадим Овцінко, організатор фестивалю:

Щороку у нас є тема фестивалю, це вже четвертий. І цього разу ми вирішили, що після пандемії люди повинні прийти й відчути щось прекрасне. А країна чудес якраз родом з нашого дитинства. Тому ми подумали, що трохи дива, трохи історії, якщо це щось хороше з нашого дитинства, буде дуже здорово, і людям це сподобається.

Так організатори хотіли подарувати відвідувачам новорічний настрій, а головне - безпечні розваги.

Думаю, це правильно, що більшість заходів під час пандемії відбуваються лише на вулиці. Тож цей фестиваль - одна із таких подій, куди ви можете піти та щось подивитися.

Наразі в Литві зачинені всі атракціони та виставки. Тому такому фестивалю світла тамтешні жителі дуже тішаться.