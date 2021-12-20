Українці "ковідну тисячу" найохочіше витрачають на книжки [ Редактировать ]
Понад три мільйони українців уже скористалися послугою програми "є Підтримка", що передбачає виплату тисячі гривень вакцинованим проти коронавірусу. Таке повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, найбільше грошей люди витратили на книжки, квитки до кінотеатрів та на залізничний транспорт. Тим, хто 19 грудня кошти ще не отримав, у Мінцифрі обіцяють виплатити їх упродовж 10 днів із дня подання заявки. Нагадаю, Верховна Рада виділила з держбюджету вісім мільярдів гривень для виплат вакцинованим громадянам. Усі українці, які пройшли повну імунізацію і подали заявку на отримання грошей - відучора вже могли їх витрачати.
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