Тільки дві області - Волинська та Запорізька - не відповідають вимогам для виходу з "червоної" зони. Решта регіонів - або покинули, або скоро залишать її. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, епідемситуація в Україні значно ліпша, ніж в європейських країнах. Минулої доби зафіксували 2536 нових випадків коронавірусу. 157 пацієнтів померло. Одужали майже сім тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, у Волинській та Харківських областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.