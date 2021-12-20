У "червоній" карантинній зоні залишилися тільки дві області [ Редактировать ]
Тільки дві області - Волинська та Запорізька - не відповідають вимогам для виходу з "червоної" зони. Решта регіонів - або покинули, або скоро залишать її. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, епідемситуація в Україні значно ліпша, ніж в європейських країнах. Минулої доби зафіксували 2536 нових випадків коронавірусу. 157 пацієнтів померло. Одужали майже сім тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, у Волинській та Харківських областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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