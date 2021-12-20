Півтора мільйона українців же отримали ковідну тисячу. Це половина від тих, хто зареєструвався в "єПідтримці", кажуть в Офісі Президента. Гроші на віртуальні рахунки почали надходити ще від минулого тижня. Банки стали виплачувати їх з власних бюджетів наперед. Хоча офіційно програма стартувала лише напередодні.

В рейтингу за витратами: література - на першому місці, далі - музеї, кіно та квитки на транспорт. І вже є ті, хто намагається або обміняти віртуальну тисячу на кеш, або придбати послуги, яких немає в переліку. Нацбанк доручив фінустановам перевіряти операції, аби не допустити шахрайства.

Ростислав Шурма, заступник Керівника Офісу Президента України: