Більшість українців витратила "ковідну тисячу" на літературу [ Редактировать ]
Півтора мільйона українців же отримали ковідну тисячу. Це половина від тих, хто зареєструвався в "єПідтримці", кажуть в Офісі Президента. Гроші на віртуальні рахунки почали надходити ще від минулого тижня. Банки стали виплачувати їх з власних бюджетів наперед. Хоча офіційно програма стартувала лише напередодні.
В рейтингу за витратами: література - на першому місці, далі - музеї, кіно та квитки на транспорт. І вже є ті, хто намагається або обміняти віртуальну тисячу на кеш, або придбати послуги, яких немає в переліку. Нацбанк доручив фінустановам перевіряти операції, аби не допустити шахрайства.
Ростислав Шурма, заступник Керівника Офісу Президента України:
Понад 80 відсотків всіх платежів, що здійснюються в рамках цієї програми з боку громадян, здійснюються, власне кажучи, в онлайні, а не в офлайні. На сьогодні витрачено трохи більше аніж сто мільйонів гривень, лідером серед оплат є придбання книг, що, власне кажучи, є дуже приємно, на третьому місці йдуть заклади культури та театри.
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