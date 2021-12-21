На Дніпропетровщині стався вибух побутового газу [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині стався вибух побутового газу. Рвонуло приблизно о п'ятій вечора в одній із квартир багатоповерхівки міста Кам'янське. У приміщенні, де зайнялося, рятувальники знайшли чоловіка й одразу доправили його до лікарні - у постраждалого обпечено 50 відсотків тіла. Пожежу загасили трохи більш як за пів години. Повністю вигоріли дві квартири, вибухова хвиля повибивала шибки в сусідів. Причини інциденту з'ясовують правоохоронці.
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