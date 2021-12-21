Бенгальські вогники, електричні гірлянди та феєрверки - без них не минає жоден Новий рік. Утім, усе це може стати й причиною трагедії. У Запоріжжі напередодні зимових свят рятувальники, правоохоронці та медики вкотре нагадали про правила безпеки й показали, до чого може призвести нехтування ними. Більше розкажуть наші кореспонденти.

У Запоріжжі вже панує святковий настрій. Сяють вогнями ялинки, працюють новорічні ярмарки та ковзанки. Містяни теж готують свої оселі до Нового року і про правила безпеки не забувають.

Ольга Назаренко, жителька Запоріжжя:

Покупаем нормальные гирлянды, не дешевые не кустарные, в хороших магазинах. Выходя из дома, выключаем гирлянду и смотрим за всем остальным. Бенгальскими огнями не пользуемся, потому что очень плохого качества, прожигают пол, прожигают ковер.

Марія Назаренко, жителька Запоріжжя:

Нужно ставить елку в правильном месте, чтоб она не загорелась и не сгорел дом.

Перевіряти справність електричних гірлянд і не залишати їх увімкненими без нагляду - вкотре закликають рятувальники. Також нагадують, що новорічні дерева не можна прикрашати паперовими чи легкозаймистими іграшками та встановлювати їх біля батарей чи обігрівачів.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Під час облаштування новорічної ялинки вона має бути встановлена на стійкій основі. В жодному випадку не можна встановлювати на шляхах евакуації, тому що люди повинні вчасно покинути приміщення. Однокімнатна квартира після короткого замикання електроприладу згорає за шість хвилин.

Зіпсувати новорічні свята може й неправильне користування піротехнікою, неякісні петарди та феєрверки.

Олексій Микитич, заступник начальника відділу гарантування вибухобезпеки №1 управління вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Запорізькій області:

Не купуйте піротехнічні вироби з лотків на вулиці. Придбавши, обов'язково звернути увагу, на упаковці вказуються заходи безпеки при поводжені з даними виробами, строк виготовлення.

Далі рятувальники наочно демонструють, що станеться, якщо піротехнічний виріб вибухне в руках або якщо петарда потрапить у кишеню чи каптур.

Наслідками такого необережного поводження з піротехнікою стають травми різного ступеня тяжкості.

Наталія Дорошева, медична директорка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради:

На перше місце виходять травми кінцівок - можуть бути з кровотечею, навіть з ампутацією пальців рук. Також можуть бути термічні пошкодження рогівки ока, негайно слід промити очі водою та звернутися до лікувального закладу, ще може бути дія громкого звуку на барабанну перетинку, навіть до оглушіння.

Тож аби після зимових свят залишилися тільки приємні спогади, рятувальники закликають насамперед подбати про безпеку.