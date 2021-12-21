У Синьогорі розпочалась конференція "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" [ Редактировать ]
І вже сьогодні в державній резиденції Синьогора, на Прикарпатті, розпочалася конференція "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". До Гути з'їхалися майже три сотні українських дипломатів, аби підбити підсумки своєї зовнішньополітичної роботи за цей рік. У заході беруть участь президент Володимир Зеленський і очільник МЗС Дмитро Кулеба.
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