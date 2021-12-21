"Скасована подія краще, ніж скасоване життя" - таку заяву зробили в ВООЗ. Генеральний директор організації - Тедрос Гебреїсус - закликає людей змінити деякі зі своїх планів на новорічну відпустку. Оскільки новий вид коронавірусу "Омікрон" стрімко поширюється по всьому світу. Такі коментарі прозвучали після того, як експерти в галузі охорони здоров'я оголосили, що саме ця мутація наразі домінує у США. Також у ВООЗ додають, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж "Дельта".