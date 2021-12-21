Дорожники обробляють реагентами вулиці Києва [ Редактировать ]
Майже три сотні одиниць спецтехніки очищують Київ від снігу. Дорожники обробляють реагентами насамперед спуски, вулиці з бруківки, мости та тротуари. Комунальники просять водіїв бути обережними. Адже після снігопаду очікується значне зниження температури.
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