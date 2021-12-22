Рекордну кількість інфікувань коронавірусом зафіксували у Франції [ Редактировать ]
Одразу 73 тисячі нових інфікувань ковідом. Рекордну кількість зафіксовано у Франції. В уряді визнали - епідситуація в країні погіршується, а штам "Омікрон" у період між Різдвом і Новим роком домінуватиме.
Також у Франції припускають, що до кінця місяця щоденна кількість нових інфікованих може перевищити 100 тисяч. А в Польщі зафіксували антирекорд смертності внаслідок COVID-19. Минулої доби померли 775 людей.
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