В уряді визнали - епідситуація в країні погіршується

Одразу 73 тисячі нових інфікувань ковідом. Рекордну кількість зафіксовано у Франції. В уряді визнали - епідситуація в країні погіршується, а штам "Омікрон" у період між Різдвом і Новим роком домінуватиме.

Також у Франції припускають, що до кінця місяця щоденна кількість нових інфікованих може перевищити 100 тисяч. А в Польщі зафіксували антирекорд смертності внаслідок COVID-19. Минулої доби померли 775 людей.