Ковідну тисячу можна буде витратити на ліки [ Редактировать ]
Витратити ковідну тисячу на книжки та квитки - слушна нагода. Але чи можна буде купити ліки на гроші від держави? Так, можна, - підтвердив міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров, зокрема, зазначив, що наступного року для пенсіонерів, які не мають змоги працювати з додатком "Дія", банки планують випустити фізичні картки. Ними можна буде скористатися, зокрема, й в аптеках. А ще міністр порадив молоді долучати старше покоління до цифровізації.
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:
Всі точно отримають і ще раз хотів підкреслити, що з другої половини січня можна буде використовувати ці кошти, щоб купувати ліки, тому я звертаюся до нашої молоді, допомагайте генерувати картки своїм батькам , дідусям, бабусям, цифровізуйте їх , це дуже класна можливість і для банків оптимізуватися і стати простішими.
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Витрачати її можна буде вже з 19 грудня. На кіно, книжки, театр, і квитки на потяг чи літак в межах України. А ще - вакциновані українці, яким за 60, зможуть витратити її на ліки.
В рейтингу за витратами: література - на першому місці, далі - музеї, кіно та квитки на транспорт. І вже є ті, хто намагається або обміняти віртуальну тисячу на кеш, або придбати послуги, яких немає в переліку.
Йдеться про 64 препарати нового покоління. Вони не входять в національний перелік ліків, які видають за рецептами - безкоштовно. Тому щороку Верховна Рада голосувала за поправку, яка дозволяла МОЗу оплачувати ці ліки поза списком.