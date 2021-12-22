Витратити ковідну тисячу на книжки та квитки - слушна нагода. Але чи можна буде купити ліки на гроші від держави? Так, можна, - підтвердив міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров, зокрема, зазначив, що наступного року для пенсіонерів, які не мають змоги працювати з додатком "Дія", банки планують випустити фізичні картки. Ними можна буде скористатися, зокрема, й в аптеках. А ще міністр порадив молоді долучати старше покоління до цифровізації.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України: