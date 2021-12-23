Уперше в історії! Бургомістром Берліна стала жінка. Франциска Ґіффай також очолила уряд цієї федеральної землі. Її кандидатуру підтримала більшість депутатів тамтешнього парламенту. Ґіффай належить до соціал-демократичної партії Німеччини та раніше очолювала міністерство у справах сімʼї. Торік її звинуватили в плагіаті під час написання кандидатської дисертації. Однак це не завадило їй на місцевих виборах у вересні привести соціал-демократів до перемоги в Берліні.