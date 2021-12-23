Курс доллара снова растет [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 27,2747 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 27,2508 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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