Ще тиждень тому людей тут було майже вдвічі менше, кажуть прикордонники.

А наш наступний матеріал - з українсько-польського кордону. І там - велике повернення. На пунктах пропуску - багатокілометрові черги! Бо заробітчани їдуть додому на свята. Тож скільки часу їм треба простояти, щоб таки побачити рідних? Знає Сніжана Сидорук.

Кордон із Польщею. Міжнародний пункт пропуску "Ягодин". Тільки за минулу добу його перетнули понад чотири тисячі людей. І це лише ті, хто в'їхав в Україну.

-Прикордонна служба, ваші документи. Біла бумажка. Прикордонний талон дайте, будь ласка. Ходіть, будь ласка, на оформлення.

Ще тиждень тому людей тут було майже вдвічі менше, кажуть прикордонники. А сьогодні з того боку вже зібралося понад триста машин.

Сергій, водій із Сум:

На польському кордоні очередь легкових машин в районі шести кілометрів. Дві неділі назад такого не було.

Люди нарікають - дуже втомлені. У чергах доводиться чекати більше ніж пів доби. Цієї морозної ночі сотні подорожніх спали та їли просто біля кордону - в автівках. Двигуни не глушили ані на мить. Інакше, кажуть, замерзли б.

Андрій, водій із Кіровоградської області:

На польській стороні я заїхав вчора в 11 годині і попав тільки на термінал сьогодні це години дві назад. Пів доби? Да.

Михайло, водій із Житомира:

Розраховували дві-три години, а получилось сутки. Ну не сутки, з десятої десь вечора, пів доби. Бензин заканчується в машині. Гріємся.

Такий ажіотаж, бо українці масово повертаються на батьківщину з країн Європейського Союзу. Там із 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят і тривалі вихідні.

Олександр, заробітчанин із Ковеля:

З Варшави їдемо додому з роботи. - Ви очікували таку чергу? - Ну а як - всі на свята їдуть додому.

Рівнянин Анатолій везе з Литви бригаду будівельників. Каже: міст між суміжними пунктами пропуску, а це менше ніж триста метрів, переїжджали майже чотири години.

Анатолій, водій із Рівного:

Там всі грузові машини, які машини женуть там на розмитнення, ми попадає зливаємося в дві полоси. Ми могли би проїхать, їх об'їхати і скоріше, швидше, спростити процес проходження кордону, але ми змушені були стоять всіх чекать їх.

Щоб пришвидшити оформлення, на цьому пункті збільшили кількість інспекторів. Кажуть - на одну людину йде не більше п'яти хвилин. Нарікають на повільну роботу польської сторони.

Тарас Моржинський, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю (6 прикордонний Волинський загін):

Того що в них появилися якісь нові правила і вони досить звертають увагу на громадян України.

Пік навантаження прикордонники прогнозують у переддень католицького Різдва. Мандрівників закликають дотримуватись усіх карантинних та митних правил. Це стосується й різдвяних гостинців.

Валентина Черниш, речниця Волинської митниці:

Загальне правило для усіх - до 50 кілограм, до 500 євро можна везти з собою товару без оподаткування. Якщо у вас більше товару, бо у вас велика родина. Таке теж буває, тоді ви обираєте червоний коридор, декларуєте товар, сплачуєте податки і їдете до себе.

Не менші черги будуть і перед Новим роком та православним Різдвом. А от після свят - усі вирушать у зворотному напрямку - вже до Європи.