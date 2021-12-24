У США схвалили застосування таблеток проти Ковід-19 [ Редактировать ]
У США схвалили застосування таблеток проти Ковід-19. Тамтешній регулятор дозволив використовувати препарат - "Молнупіравір" - від компанії "Мерк". Пігулки будуть доступні лише за рецептом. Ці ліки заборонені пацієнтам, яким менш як 18 років, оскільки може вплинути на розвиток кісток. Також їх не радять вживати для профілактики.
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