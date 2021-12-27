На Сході ворог поранив двох українських бійців [ Редактировать ]
Двоє українських бійців поранені на Сході. Уночі в одного з них влучила ворожа куля під час обстрілу біля Нью-Йорка на Донеччині. Інший зазнав поранення увечері неподалік Талаківки - там супротивник з дронів скидав по позиціях ЗСУ гранати. Обидва бійці у шпиталі в тяжкому стані. Загалом, за добу у штабі Об'єднаних сил зафіксували п'ять ворожих атак: біля Південного, Пісків, Новолуганського і Шумів. Про так зване новорічне перемир'я - Ігор Левенок.
Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах - на сторожі. Кажуть: про чергове новорічне перемир'я чули. Але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
Стрельба, і опять же ж ВОГи так само. ВОГи вони кожен день кидають. Тобто АГС працює і з подствольника…
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
На даному напрямку ще й проблемно із-за того, що заїхали снайперські групи іменно регулярних військ Російської Федерації. Доволі професійно вони працюють. Без виявлення себе. Работають прицільно…
Ось так і минають фронтові будні. Та хлопці не нарікають. Адже вони тут, щоби за їхніми спинами був мир.
Завжди на позитиві, як кажуть, позитив він спасає і дає друге дихання в цій справі нашій нелегкій…
Армійці не приховують: відпочивати їм ніколи. Та й усі вояки вже бувалі - знають: коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними. Можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Це більше, скажем так, як демаскуючий фактор цей сніг, бо випав сніг, люди починають ходити і противник може даже з того самого безпілотника побачить наші тропи передвіженія і наше місце знаходження в окопах…
Але свято і піднесений настрій панують і тут. А ще в підрозділі є поповнення - вісім цуценят від Моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішаться. Бавляться із малечею. Кажуть: собаки, тут на передовій, це своєрідний релакс.
-Чисто як друг і чисто, щоб разнообразіє було якесь, бо одна і та сама обстановка, вона трохи… Чисто для того, щоб розслабитися, і погуляти з собакою. - Скажіть, а коли стріляють, вони якось реагують? - Так, вони не хочуть виходити на двір, бо їм страшно. Вони хоть і великі, і ніби як страшні, але вони як діти, добрі і чемні, і нікого не кусають…
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Противник атакував із гранатометів поблизу Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів. А у напрямку Талаківки скинув гранати з безпілотника. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога припинити атаки.
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