Пандемія добігає кінця. Такі висновки зробили науковці Лестерського університету, що у Великій Британії. Стверджують: попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків у світі істотно знизилася. Це, на думку вчених, свідчить про адаптацію коронавірусу в суспільстві. А наступні мутації, імовірно, будуть схожими на "Омікрон" - інфекція поширюється швидше, проте перебіг хвороби легший. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли майже три тисячі людей. Такі цифри востаннє фіксували на початку 2020 року, коли пандемія лише починалася. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають: загроза ще не минула. Наступного року там почнуть працювати над глобальною угодою щодо боротьби з поширенням вірусу. За словами очільника ВООЗ, документ допоможе боротися з пандемією ефективніше.