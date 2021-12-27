Аварія ціною - в дитяче життя! На Закарпатті напередодні ввечері у селі Серне нетверезий водій - сів за кермо, і збив двох хлопчиків, які стояли на узбіччі. Один із них - помер на місці. Йому було дев'ять років. Другий - на рік молодший - потрапив до лікарні. У нього перелом стегнового суглоба. Водія затримали. І він був у неадекватному стані й навіть Не зупинився після того, як збив дітей. Проїхав ще 300 метрів - і врізався в огорожу.

Анна Дан, речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області: