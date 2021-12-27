"Знущання із жінок". Петиція з такою назвою - про скасування військового обліку жінок - набрала необхідні 25 тисяч підписів лише за три дні.

Тож тепер її має розглянути президент. У петиції просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік. А в Міноборони наголосили, ця процедура - лише формальність.

Ганна Маляр, заступник міністра оборони України: