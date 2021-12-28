Війна на Сході: противник з безпiлотника скинув гранати [ Редактировать ]
Двоє військовослужбовців поранені на Сході України. За добу ворог дев'ять разів порушив режим тиші. Зокрема, атакував із забороненої зброї.
Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорiвки й Травневого - бив із автоматичних і станкових гранатометiв і великокалiберних кулеметiв. Поблизу Новозванiвки застосував протитанковi ракетнi комплекси, а бiля Мар'їнки - накривав з мiнометів 120-го калiбру.
Крім того, противник з безпiлотника скинув гранати. Українськi армійці вiдкривали вогонь у вiдповiдь.
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Уночі в одного з них влучила ворожа куля під час обстрілу біля Нью-Йорка на Донеччині. Інший зазнав поранення увечері неподалік Талаківки - там супротивник з дронів скидав по позиціях ЗСУ гранати.
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