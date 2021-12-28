В Міноборони пояснюють і заспокоюють, що ця процедура - лише формальність.

Петиція про скасування військового обліку жінок на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч підписів. І це лише за три дні.

Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. У документі автори просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік. А в Міноборони, між тим, пояснюють і заспокоюють, що ця процедура - лише формальність.

Ганна Маляр, заступник міністра оборони України: