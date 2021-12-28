Новини з фронту: ворог поранив двох українських армійців [ Редактировать ]
Двоє українських армійців поранені на Сході України. За добу ворог 10 разів порушив режим тиші. Зокрема, атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорiвки й Травневого бив із автоматичних і станкових гранатометiв і великокалiберних кулеметiв.
Поблизу Новозванiвки застосував протитанковi ракетнi комплекси, а бiля Мар'їнки - накривав з мiнометів 120-го калiбру. Крім того, противник з безпiлотника скинув гранати. Докладніше з передової - Ігор Левенок.
Околиці Горлівки. Українські позиції неподалік Зайцевого. Наші солдати одразу застерігають. Війна тут не припиняється. Ворожа куля, або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива. Її що кілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів.
Позивний "Ожина", військовослужбовець Збройних сил України:
Ну, частіше всього стріляють по нам стрілкотнею, постійно прострілюють, з ПБСів працюють. Чекали поки ми дамо відповідь. А до цього і крупніше прилітало. І з АГС по нам працювали і з міномета пару разів прилітало теж по наших позиціях.
Хлопці кажуть, хочеш жити - будь ближчим до землі. Позиційне протистояння - це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного.
Працюють снайпери й працюють прицільно. Тобто заїхали там не якісь місцеві "спортсмени", а заїхали нормальні снайпери та працюють дуже прицільно.
Колоди в бліндажах посічені кулями. Але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв чотирнадцятого та п'ятнадцятого років.
Позивний "Ожина", військовослужбовець Збройних сил України:
Є конечно і моменти патріотичні, є і моральні питання, але мені взагалі сама по собі подобається ця професія. Подобається військова справа, як наука. І це дуже цікаво і набагато-набагато глибше чим здається.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
В плані витримки, в плані характеру, в плані розуміння банально простих речей, яких в цивільному житті люди просто не розуміють. Тут я справді побачив чоловічу дружбу і підтримку.
Війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови.
Позивний "Ожина", військовослужбовець Збройних сил України:
В ночі добре видно, сніг відблискує і дуже добре видно всю нашу смугу спостереження. Проглядається вночі добре, ну і плюс трохи спокійніше, бо сніг він же скрипить. Тобто не так страшно, що зайдуть десь з боку чи ззаду. Хтось може залізти, але ти їх по любому почуєш, навіть якщо не побачиш. А видно стало краще.
Солдати жартують - тут не курорт. Промерзлі окопи. У бліндажах житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та хлопці не нарікають. Кажуть, війна війною. У супротивника справи набагато гірші.
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За добу ворог дев'ять разів порушив режим тиші. Зокрема, атакував із забороненої зброї.
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