В Киеве "скорая" снесла электроопору и она рухнула на авто медиков (фото) [ Редактировать ]
Источник: Магнолия-ТВ
В ночь на среду, 29 декабря, на Софиевской Борщаговке в Киеве "скорая" врезалась в электроопору и повалила на себя столб.
Об этом сообщает Магнолия-ТВ.
Авария произошла на улице Пушкина. По словам правоохранителей, автомобиль "скорой" ехал со стороны столицы.
В частном секторе водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и медик на переднем сиденье. Как сообщили в службе помощи, их жизням ничего не угрожает.
На месте работали спасатели и правоохранители.
Ранее сообщали, что в Николаевской области из-за непогоды и сильного снегопада "скорая" попала в снежный сугроб. "Скорая" ехала на вызов в с. Любоивановка и по дороге застряла в снежном заносе.
Спасатели вытащили автомобиль медиков с помощью буксирующего троса на автомобиле повышенной проходимости.
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