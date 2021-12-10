В пятницу, 10 декабря, в Киеве, на улице Константиновской Подольского района, машина "скорой" попала в ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Двое медиков травмированы. Они госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Отмечается, что авто двигалось с проблесковыми маяками.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле" не уступил дорогу "скорой". В результате столкновения медицинская машина опрокинулась.

На месте происшествия полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Кроме того, в Киевской области сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в страшную аварию. 32-летний сотрудник полиции на своем автомобиле Volkswagen Passat столкнулся с транспортным средством "ЗАЗ-Таврия".

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