В Киеве "скорая" попала в ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 10 декабря, в Киеве, на улице Константиновской Подольского района, машина "скорой" попала в ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Двое медиков травмированы. Они госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.
Отмечается, что авто двигалось с проблесковыми маяками.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле" не уступил дорогу "скорой". В результате столкновения медицинская машина опрокинулась.
На месте происшествия полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Читайте также, в Тернопольской области вечером 8 декабря произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Предварительно пострадали 9 человек, авария произошла на трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече.
Кроме того, в Киевской области сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в страшную аварию. 32-летний сотрудник полиции на своем автомобиле Volkswagen Passat столкнулся с транспортным средством "ЗАЗ-Таврия".
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