В Славянске грабители убили мать с сыном (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Славянске Донецкой области двое мужчин совершили двойное убийство - убили мать и сына, после чего забрали из дома все ценное имущество и скрылись. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
23 декабря в дежурную часть полиции Славянска поступило сообщение от местного жителя о том, что в доме его знакомых повреждено окно, а на звонки никто не отвечает. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В доме правоохранители обнаружили тела убитых 23-летнего парня и его 49-летней матери. Полицейские отработали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали автомобиль, на котором вероятные злоумышленники скрывались с места преступления, и отследили их путь.
Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили убийц и задержали их в Никополе Харьковской области. По месту проживания фигурантов полицейские обнаружили и изъяли оружие и украденные у убитой семьи ювелирные изделия.
Как оказалось, один из злоумышленников работал у убитой подсобным рабочим, знал ее образ жизни и с кем живет. Заранее спланировав свои действия с напарником, он под ложным предлогом приехали в их дом.
Когда женщина узнала одного из грабителей, он ударил ее по голове потерпевшую несколько раз прикладом ружья, а потом добил топором. После этого подельники в доме застрелили ее сына.
Нападавшие забрали из дома ювелирные украшения и деньги и скрылись. Часть украшений супруга одного из преступников сдала в ломбард за 34 тыс. грн.
Полицией открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 115 и ч.4 ст.187 УКУ - "Преднамеренное убийство двух и более лиц, совершенное из корыстных намерений по предварительному сговору группой лиц". Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, что в Винницкой области женщина убила сожителя топором и спряталась в гостинице.
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