У світі побільшало багатіїв. Протягом року перелік мільярдерів поповнили ще чотири сотні прізвищ. Найбільше - з Китаю та США. Додалися і двоє українців. Як повідомляє видання "Форбс", автори програмного забезпечення для перевірки граматики - Олексій Шевченко та Максим Литвин - минулого місяця залучили до свого проєкту 200 мільйонів доларів інвестицій. І тепер статки кожного з них - оцінюють у чотири мільярди доларів. Загалом у світі нараховують уже понад дві з половиною тисячі мільярдерів, які мають активи вартістю 14 трильйонів доларів.