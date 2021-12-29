Президент вручив чотири золоті зірки сім'ям загиблих бійців [ Редактировать ]
Герої - посмертно. Президент вручив чотири золоті зірки сім'ям загиблих бійців. Найвищою відзнакою нагороджений, зокрема, полковник Микола Верхогляд - він був миротворцем у колишній Югославії в 90-х. А також Павло Півоваренко, який загинув у запеклих боях під Іловайськом. Ще двоє - це захисник Донецького аеропорту Петро Полицяк. І Рустам Хамраєв - він ціною власного життя врятував побратимів під Луганськом.
Володимир Зеленський, президент України:
На жаль, цих людей сьогодні немає. З великою повагою прийміть ці нагороди достойних героїв. Для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні, а для вас ця нагорода - велика подяка й уклін від усього українського народу.
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