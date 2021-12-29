Герої - посмертно. Президент вручив чотири золоті зірки сім'ям загиблих бійців. Найвищою відзнакою нагороджений, зокрема, полковник Микола Верхогляд - він був миротворцем у колишній Югославії в 90-х. А також Павло Півоваренко, який загинув у запеклих боях під Іловайськом. Ще двоє - це захисник Донецького аеропорту Петро Полицяк. І Рустам Хамраєв - він ціною власного життя врятував побратимів під Луганськом.

Володимир Зеленський, президент України: