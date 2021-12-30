Щедра помилка. У Британії на Різдво банк випадково відправив клієнтам... 130 мільйонів фунтів. Гроші отримали 75 тисяч людей. Через технічний збій фінустанова подвоїла платежі від корпоративних користувачів. При чому перший платіж працівники отримали від роботодавця, а другий - від самого банку. Тепер там намагаються повернути свої гроші. Та це - непросто, бо значну частину перевели на рахунки інших фінустанов. До того ж і люди могли вже витратити несподіваний бонус.