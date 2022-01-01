У Києві відбулася щорічна хода на честь дня народження Степана Бандери [ Редактировать ]
Зі смолоскипами, портретами Степана Бандери та націоналістичними плакатами. У Києві відбулася щорічна хода на честь 113-ої річниці від дня народження лідера українських націоналістів.
Прихильники Степана Бандери влаштували смолоскипну акцію. Тисячі людей пройшлися від парку Шевченка до Банкової. Щоправда, на територію Офісу Президента правоохоронці активістів не пустили. Ті влаштували молебен під шлагбаумом.
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