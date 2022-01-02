Масштабна пожежа у Південно-Африканській республіці. У Кейптауні спалахнув парламент країни. Унаслідок займання обвалився дах, тріщинами пішли стіни.

Чому загорілося? І чому не вдалося швидко приборкати полум'я у такій важливій будівлі? - розкаже Ольга Жидецька.

Чорний дим досі валує з вікон і стовпом підіймається над історичною будівлею. Масштабна пожежа зруйнувала частину парламентського комплексу ПАР у Кейптауні. Горіло так, що заграву й хмару кіптяви було видно з віддалених куточків міста. Вогнеборці прибули на виклик уже за шість хвилин, однак на локалізацію полум'я знадобилося мало не пів доби. За цей час стихія знищила крило, де засідає верхня палата - Рада провінцій. Далі вогонь поширився на будівлю Національних зборів.

Жан-П'єр Сміт, член комітету з безпеки мерії Кейптауна:

Дах будівлі обвалився з одного боку, а вогонь перекинувся на нову конструкцію. За словами пожежників, вони виявили великі тріщини в стіні й це викликає занепокоєння. Також рятувальники повідомляють, що вони вже були на місці події, і лише тоді спрацювала пожежна сигналізація.

Підвела також і спринклерна система пожежогасіння. Де саме і що спалахнуло, поки що достеменно невідомо. Попередньо кажуть, зайнялося в офісах на третьому поверсі. Вогонь ширився блискавично - адже зведена 1884 року будівля рясно оздоблена деревом, килимами та важкими віконними завісами. Про постраждалих нині не повідомляють, через свята в приміщенні нікого не мало бути.

Патрісія Де Ліль, міністерка громадських робіт та інфраструктури ПАР:

Це дуже сумний день для нашої демократії, адже парламент - є її домом і стратегічним, ключовим місцем. Те, що сталося, будуть розслідувати. Поліція уже взялася за справу, тут криміналісти, тут служба безпеки, ми всі тут разом.

На місце пожежі прибув президент ПАР. Сиріл Рамафоса подякував надзвичайникам за їхню роботу. Та повідомив, що у зв'язку з інцидентом затримали й допитують одну людину. Це вже друге займання у Південноафриканському парламенті за рік. У березні спалахнуло в одному зі старих корпусів будівлі. Але тоді вогонь швидко загасили.