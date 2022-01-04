На территории Украины после Нового года возобновилась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, за минувшие сутки вакцинировано 36 289 человек. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную (дополнительную) дозу – 261 человек.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации в стране от COVID-19 иммунизировали 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек.

Читайте также, 5 января Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, уже есть решение Национальной технической группы экспертов.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения к середине 2022 года объявила о том, что намерена привить 70% людей. Это момент, когда мировые лидеры могут отбросить политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию.

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