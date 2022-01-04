В офісній будівлі Харкова обвалилася стіна [ Редактировать ]
Масштабний обвал у центрі Харкова. Рухнули одразу чотири поверхи офісної будівлі. Цей момент зафільмували камери спостереження. Кадри дійсно вражають. Людей там не було, тож ніхто не постраждав, - повідомляють в поліції. І додають, що будівлю готували до знесення. Водночас в мерії кажуть, що обвал міг статися через сусіднє будівництво. А от чи законне воно - тепер перевірятимуть чиновники та поліція.
Олена Соболевська, старший інспектор ВК ГУНП в Харківській області:
Будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась. Внаслідок події постраждалих осіб немає. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Санкція статті передбачає до п'яти років тюремного ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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