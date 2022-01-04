Два місяці в СІЗО. У Рівному суд обрав запобіжний захід водієві, який напередодні на шаленій швидкості збив на смерть військового. Водій був п'яним, з місця аварії втік, ще й влаштував перегони з патрульними.

Як пояснював у суді свою нетверезу їзду? - дивіться в сюжеті.

Жалкую дуже сильно про те, що трапилось.

На лаві підсудних Роман Головин.

У ніч проти другого січня в центрі Рівного на власній іномарці він збив пішохода, втік з місця ДТП та влаштував перегони з поліцією. А коли патрульні його наздогнали, поводився агресивно й розмахував посвідченням помічника ексдепутата. Недійсним. До того, ж був напідпитку.

Марія Юстицька, речниця ГУНП України в Рівненській області:

На разі особа непублічна і жодного відношення до політики немає. Алкотестер показав 2,10 проміле.

Доки затримували втікача, у лікарні помер збитий ним пішохід - військовослужбовець Артем. Чому сів нетверезим за кермо? Чому не зупинився після зіткнення? Підозрюваний так і не зміг пояснити в суді. Запевняє - майже нічого про фатальний вечір не пам'ятає.

Роман Головин, підозрюваний:

Пояснити не можу, бо був шоковий стан. Хотів би просто попросити вибачення у сторони потерпілого. Допомагав би, відшкодовував аби вони мене почують.

Та родичів загиблого у судовій залі немає, бо саме сьогодні Артема - поховали. Прокуратура і слідчий у суді одностайні - ймовірного винуватця ДТП треба взяти під варту. Без альтернативи.

Олеся Маркова, прокурор Рівненської обласної прокуратури:

Просимо суд при визначенні запобіжного заходу не обирати такого заходу як застава з урахуванням того, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення настала смерть потерпілого.

Адвокат переконує - його підзахисний усвідомив, що накоїв, і шкодує про вчинене.

Андрій Цвіркун, адвокат підозрюваного:

Я б просив не обирати міру покарання, яка з позбавленням волі, а обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту.

Та суд стає на бік обвинувачення.

Євген Сидорук, суддя Рівненського міського суду:

Запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. Утримати в державній установі Рівненський слідчий ізолятор.

Романа Головина заарештували просто в залі суду й вивели в кайданках. За смертельну ДТП напідпитку йому загрожує до десяти років ув'язнення.