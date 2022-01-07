На Прикарпатті машина приземлилася на дах будинку [ Редактировать ]
Автомобіль на даху. На Прикарпатті машина вилетіла в кювет і приземлилася прямо на покрівлі житлового будинку.
Водійку довелося діставати рятувальникам. Жінку ушпиталили, про її стан у ДСНС не повідомили.
Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Саме ж авто довелося витягати за допомогою спецавтомобіля.
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