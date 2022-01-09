На Львівщині сталася страшна аварія: постраждали семеро людей [ Редактировать ]
Семеро людей постраждали в аварії на Львівщині. Біля села Новий Став водій не впорався з автівкою на слизькій дорозі, вилетів на зустрічну смугу й протаранив рейсовий автобус. Від удару машину добряче понівечило. Кермувальника та двох пасажирів легковика, жінку й дитину, довелося вивільняти рятувальникам. Усіх трьох ушпиталили. Допомога медиків також знадобилася і водієві автобуса та трьом його пасажирам. Загалом на момент аварії в салоні громадського транспорту було восьмеро людей.
Юлія Хилько, речниця ГУ ДСНС у Львівській області:
Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілих. Також на задньому сидінні легкового автомобіля знаходився 9-річний хлопчик, який внаслідок події, за інформацією вже медиків, отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Обставини та причини події з'ясовують правоохоронні органи.
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Инцидент произошел 9 января около 09:30
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