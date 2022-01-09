Семеро людей постраждали в аварії на Львівщині. Біля села Новий Став водій не впорався з автівкою на слизькій дорозі, вилетів на зустрічну смугу й протаранив рейсовий автобус. Від удару машину добряче понівечило. Кермувальника та двох пасажирів легковика, жінку й дитину, довелося вивільняти рятувальникам. Усіх трьох ушпиталили. Допомога медиків також знадобилася і водієві автобуса та трьом його пасажирам. Загалом на момент аварії в салоні громадського транспорту було восьмеро людей.

Юлія Хилько, речниця ГУ ДСНС у Львівській області: