Столична влада передала київським рятувальникам 7 автівок та нове спорядження. Зокрема, автомобілі для гасіння пожеж у густонаселених районах. Машини ці - невеликих габаритів, але здатні перевозити понад дві тони води кожна. Техніку закупили в рамках програми з переоснащення ДСНС, яку місто ухвалило 2020 року. Відтоді столиця виділила майже 45 мільйонів гривень на підтримку рятувальної служби.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Безпека і нормальне спокійне життя для міста Києва і для нас, як для Київської міської влади, є пріоритетом. Сьогодні я дуже радий, що ми передаємо ще шість одиниць техніки та командно штабний автомобіль, які вкрай важливі та потрібні нашому місту. Зараз лунало багато цифр, хотів би ще одну додати, що за останні п'ять років на виїздах наша служба ДСНС в прямому сенсі врятувала близько 2 тисячі життів.