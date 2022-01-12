Столична влада передала рятувальникам нові автівки та спорядження [ Редактировать ]
Столична влада передала київським рятувальникам 7 автівок та нове спорядження. Зокрема, автомобілі для гасіння пожеж у густонаселених районах. Машини ці - невеликих габаритів, але здатні перевозити понад дві тони води кожна. Техніку закупили в рамках програми з переоснащення ДСНС, яку місто ухвалило 2020 року. Відтоді столиця виділила майже 45 мільйонів гривень на підтримку рятувальної служби.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Безпека і нормальне спокійне життя для міста Києва і для нас, як для Київської міської влади, є пріоритетом. Сьогодні я дуже радий, що ми передаємо ще шість одиниць техніки та командно штабний автомобіль, які вкрай важливі та потрібні нашому місту. Зараз лунало багато цифр, хотів би ще одну додати, що за останні п'ять років на виїздах наша служба ДСНС в прямому сенсі врятувала близько 2 тисячі життів.
Також хотів би зазначити, що за останній рік біля 45 мільйонів гривень на підтримку служби ДСНС міста Києва було спрямовано для того, щоб ваша робота була ефективною, а життя киян було безпечнішим. Тому від себе особисто хочу подякувати вам за вашу відданість, за вашу службу, за ваш професіоналізм, за ту роботу, вкрай важливу роботу, яку ви виконуєте щодня, вдень і вночі, і дуже радий, що зараз можемо передати ще нову техніку, яка зможе зробити вашу роботу ще більш ефективною.
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