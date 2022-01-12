День політв'язня: в Україні відзначають півстолітні роковини [ Редактировать ]
Півстолітні... роковини. Саме 12 січня 72-го року почався "генеральний погром". Так називають спецоперацію КДБ проти українських дисидентів.
Лише за кілька днів заарештували понад сто людей. Серед них - поета Василя Стуса, юриста Левка Лук'яненка та публіциста В'ячеслава Чорновола.
Їх звинуватили в антирадянській пропаганді й відправили в табори. Відтоді 12 січня в Україні щороку відзначають День українського політв'язня...
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Упродовж кількох днів було заарештовано понад сотню людей. Серед них - поета Василя Стуса, юриста Левка Лук'яненка та публіциста В'ячеслава Чорновола.
Про це сьогодні, в День українського політв'язня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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