Лише за кілька днів заарештували понад сто людей.

Півстолітні... роковини. Саме 12 січня 72-го року почався "генеральний погром". Так називають спецоперацію КДБ проти українських дисидентів.

Лише за кілька днів заарештували понад сто людей. Серед них - поета Василя Стуса, юриста Левка Лук'яненка та публіциста В'ячеслава Чорновола.

Їх звинуватили в антирадянській пропаганді й відправили в табори. Відтоді 12 січня в Україні щороку відзначають День українського політв'язня...