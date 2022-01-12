Столична влада передала київським рятувальникам 7 автівок та нове спорядження. Зокрема, автомобілі для гасіння пожеж у густонаселених районах. Машини ці - невеликих габаритів, але здатні перевозити понад дві тони води кожна. Техніку закупили в рамках програми з переоснащення ДСНС, яку місто ухвалило 2020 року. Відтоді столиця виділила майже 45 мільйонів гривень на підтримку рятувальної служби.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Безпека і нормальне спокійне життя для міста Києва і для нас, як для Київської міської влади, є пріоритетом. Тому від себе особисто хочу подякувати вам за вашу відданість, за вашу службу, за ваш професіоналізм, за ту роботу, вкрай важливу роботу, яку ви виконуєте щодня, вдень і вночі, і дуже радий, що зараз можемо передати ще нову техніку, яка зможе зробити вашу роботу ще більш ефективною.