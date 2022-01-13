Нова хвиля замінувань. Псевдо-підривники сьогодні завалили повідомленнями відділки поліції одразу у кількох містах. Під приціл потрапили школи та торгово-розважальні центри у Черкасах, Миколаєві, Кропивницькому, Кривому Розі, Хмельницькому та Львові.

А у Бердянську невідомий вимагав мільйон гривень. Повідомлення про бомбу розіслав у 16 навчальних закладів. Після семи годин перевірки правоохоронці нічого не знайшли. Тепер шукатимуть псевдо-мінерів. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Нагадаю, учора через фейкові повідомлення про мінування правоохоронцям довелося перевірити 600 об'єктів по всій країні.