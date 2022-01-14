Президенти Азербайджану та України домовилися про створення транспортного коридору [ Редактировать ]
Створення транспортного коридору, який об'єднає Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову. Про це сьогодні йшлося під час переговорів Володимира Зеленського з його азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.
Президенти домовилися активізувати співпрацю між країнами у сфері автомобільних та залізничних перевезень, а також в галузі авіації. Також лідери підписали декларацію про обопільну готовність надавати підтримку суверенітету й територіальній цілісності обох держав.
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