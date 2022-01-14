Росія почала виведення своїх військових з Казахстану [ Редактировать ]
Військові з Вірменії, Таджикистану та Киргизстану покинули Казахстан. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Почала виведення своїх сил і Росія.
Путін запевнив, що передислокація російських армійців має завершитися до 19 січня. Нагадаю, 5 січня Рада ОДКБ за зверненням Токаєва ухвалила рішення спрямувати до Казахстану Колективні миротворчі сили.
У країну прибули понад 2 тисячі вояків та 250 одиниць техніки. Їх розгорнули в двох містах - Алмати та Нур-Султані.
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Почала виведення своїх сил і Росія. Президент Путін запевнив, що передислокація російських армійців має завершитися до 19 січня.
ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників. І з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронців. Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв дозволив стріляти по демонстрантах.
12-01-2022 12:00 Сюжет 9
До слова, більшість у новому Кабміні отримали урядовці зі старого складу. Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, цитую, про "успішне виконання миротворчої місії ОДКБ".
По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася шостого січня - на тлі масових заворушень у країні.