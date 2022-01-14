Путін запевнив, що передислокація російських армійців має завершитися до 19 січня.

Військові з Вірменії, Таджикистану та Киргизстану покинули Казахстан. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Почала виведення своїх сил і Росія.

Путін запевнив, що передислокація російських армійців має завершитися до 19 січня. Нагадаю, 5 січня Рада ОДКБ за зверненням Токаєва ухвалила рішення спрямувати до Казахстану Колективні миротворчі сили.

У країну прибули понад 2 тисячі вояків та 250 одиниць техніки. Їх розгорнули в двох містах - Алмати та Нур-Султані.