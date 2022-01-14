"Доживемо... до понеділка"! 17-те січня в Україні чекають... усі: і працівники суду, і детективи ДБР, і оточення Петра Порошенка і сам п'ятий президент. Бо цього дня політик має прибути в Україну. І саме на понеділок призначене судове засідання, на якому йому мають обрати запобіжний захід. І куди його можуть доправити примусово.

Інше судове слухання у справі Порошенка мало бути сьогодні. Але - не відбулося. Чому? Дивіться далі.

Печерський райсуд столиці. Тут опівдні мають оголосити текст, в якому визначений повний перелік майна Петра Порошенка, на який накладено арешт. Та на засідання не приходить слідча суддя:

Денис Галанський, адвокат Петра Порошенка:

Засідання з оголошення повного тексту про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не відбудеться. В ухвалі, коли нам видали короткий текст, було зазначено, що сьогодні воно призначено на 12 годину. Зараз я дізнався, що судді немає, вона у відпустці.

Через це слухання переносять на понеділок, 17 січня. І схоже, у цей день буде гаряче. Бо Порошенка також чекають і на іншому судовому засіданні, на якому йому мають обрати запобіжний захід - у справі про держзраду. Санкція суду на арешт та примусове доставлення п'ятого президента у силовиків уже є. Та сподіваються, що застосовувати її не доведеться.

Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій ДБР:

Сторона обвинувачення робитиме все необхідне, але відповідно до вимог Кримінально-процесуального Кодексу. ДБР, звичайно, сподівається, що Порошенко - відповідальний політик і громадянин, виконає всі процесуальні обов'язки і самостійно прибуде на засідання суду. Був широкий анонс, що він все-таки прилетить, але втім, хто його знає, Ретроград.

Сам Петро Порошенко на всі закиди відповідає... з Брюсселя. В інтерв'ю каже: боятися йому нічого, то ж в Україну повернеться, як і обіцяв.

Петро Порошенко, народний депутат, партія "Європейська Солідарність":