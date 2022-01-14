Слухання у справі Порошенка не відбулося: на засідання не з'явилася слідча суддя [ Редактировать ]
"Доживемо... до понеділка"! 17-те січня в Україні чекають... усі: і працівники суду, і детективи ДБР, і оточення Петра Порошенка і сам п'ятий президент. Бо цього дня політик має прибути в Україну. І саме на понеділок призначене судове засідання, на якому йому мають обрати запобіжний захід. І куди його можуть доправити примусово.
Інше судове слухання у справі Порошенка мало бути сьогодні. Але - не відбулося. Чому? Дивіться далі.
Печерський райсуд столиці. Тут опівдні мають оголосити текст, в якому визначений повний перелік майна Петра Порошенка, на який накладено арешт. Та на засідання не приходить слідча суддя:
Денис Галанський, адвокат Петра Порошенка:
Засідання з оголошення повного тексту про арешт майна Петра Порошенка сьогодні не відбудеться. В ухвалі, коли нам видали короткий текст, було зазначено, що сьогодні воно призначено на 12 годину. Зараз я дізнався, що судді немає, вона у відпустці.
Через це слухання переносять на понеділок, 17 січня. І схоже, у цей день буде гаряче. Бо Порошенка також чекають і на іншому судовому засіданні, на якому йому мають обрати запобіжний захід - у справі про держзраду. Санкція суду на арешт та примусове доставлення п'ятого президента у силовиків уже є. Та сподіваються, що застосовувати її не доведеться.
Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій ДБР:
Сторона обвинувачення робитиме все необхідне, але відповідно до вимог Кримінально-процесуального Кодексу. ДБР, звичайно, сподівається, що Порошенко - відповідальний політик і громадянин, виконає всі процесуальні обов'язки і самостійно прибуде на засідання суду. Був широкий анонс, що він все-таки прилетить, але втім, хто його знає, Ретроград.
Сам Петро Порошенко на всі закиди відповідає... з Брюсселя. В інтерв'ю каже: боятися йому нічого, то ж в Україну повернеться, як і обіцяв.
Петро Порошенко, народний депутат, партія "Європейська Солідарність":
По-перше - я не опинюсь за гратами. Що таке державна зрада Порошенка?При збройній агресії ми провели велику кількість наступальних реформ і уж точно не вам мене лякати і не мені вас боятися.
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Про це п'ятий президент повідомив журналістам чеського телеканалу "Настоящее время".
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Правоохоронці проситимуть суд взяти п'ятого президента під варту.
Принаймні про це повідомляють адвокати п'ятого президента. І наголошують - підстав для затримання політика немає.
Найбільше дискусій було довкола долі двох телеканалів - "Прямого" та "5"-го. За словами адвоката Порошенка Ігоря Голованя, медіа теж опинилися під санкціями.
Під арештом опинилася вся нерухомість та активи нардепа. Та найбільше дискусій - довкола долі двох каналів, "Прямого" та "П'ятого".