Поліція затримала чоловіка, який ошукав пенсіонерку на 300 тисяч грн [ Редактировать ]
Поліція Рівненщини затримала чоловіка, який ошукав пенсіонерку на 300 тисяч гривень. Зловмисник скористався шахрайською схемою: зателефонував до жінки та повідомив, що її донька нібито потрапила в аварію, тепер у лікарні й потребує коштів.
За кілька хвилин на порозі пенсіонерки з'явився невідомий, сказав, що він правоохоронець і прийшов по гроші. Жінка віддала йому п'ять тисяч гривень. Утім, поки відволіклась, зловмисник пройшов до іншої кімнати і вкрав коштовності та готівку.
Роман Штеба, начальник Рівненського районного управління поліції:
Особу було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Даній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від строком від 3 до 6 років та перевіряється на причетність скоєння аналогічних злочинів.
по теме
Попався, коли в однієї жінки поцупив разом із грошима ще й цінні монети. Їх поліцейські знайшли в його автомобілі.
С 1 января 2022 года пенсионное обеспечение выросло у всех украинских пенсионеров
Вона знає і Гімн України, і чий Крим. Окрім звичайних команд, службова вівчарка з Херсонського прикордонного загону виконує й такі, що вже полюбилися користувачам популярної молодіжної соцмережі.
І головна причина - низька зарплата поліцейських, близько 14 тисяч гривень.
До конца 2022 года украинцев ждет еще пять этапов повышения пенсий