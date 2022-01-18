Поліція Рівненщини затримала чоловіка, який ошукав пенсіонерку на 300 тисяч гривень. Зловмисник скористався шахрайською схемою: зателефонував до жінки та повідомив, що її донька нібито потрапила в аварію, тепер у лікарні й потребує коштів.

За кілька хвилин на порозі пенсіонерки з'явився невідомий, сказав, що він правоохоронець і прийшов по гроші. Жінка віддала йому п'ять тисяч гривень. Утім, поки відволіклась, зловмисник пройшов до іншої кімнати і вкрав коштовності та готівку.

Роман Штеба, начальник Рівненського районного управління поліції: