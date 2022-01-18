Про це повідомило агентство Ройтерз, із посиланням на джерело у Білому домі.

США і надалі не виключають від'єднання Росії від системи платежів SWIFT у разі нового вторгнення до України. Про це повідомило агентство Ройтерз, із посиланням на джерело у Білому домі.

Раніше німецьке видання Ханделс-блатт поширило інформацію, буцімто Захід не збирається використовувати економічні важелі, аби примусити Кремль до деескалації на Донбасі.

Утім, такої інформації на запит Ройтерз у Берліні не підтвердили.