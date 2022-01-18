В Черновцах посреди улицы нашли мертвое экзотическое животное [ Редактировать ]
В Черновцах на улице Филлипа Орлика обнаружили мертвого питона. Об этом сообщила волонтер Анна Пилипчук на своей странице в Facebook.
В настоящее время правоохранители выясняют, как змея попала на улицу, а также ищет владельца экзотического пресмыкающегося.
Вот такая находка на ул. Пилипа Орлика. Были и волонтеры, и прохожие, и полиция. Все боялись взять в руки необычного товарища. Приехал знакомый, который разбирается в змеях, и оказалось, что она мертва и уже разлагается.
Как пишет АСС, в Госпродпотребслужбе области пообещали провести необходимые экспертизы и установить причину смерти питона.
Читайте также, в городе Шостка в Сумской области подростки нашли на улице крупную змею. В частности, рептилию заметили возле мусорных баков в центре города, очевидцы рассказали об этом женщине, которая сначала не поверила им, но убедившись, что они говорят правду, решила обратиться за помощью к правоохранителям.
Кроме того, в России в Саратовской области, в поселке Юбилейный, из унитаза жительницы многоэтажки выползли две больших змеи. Пойманную змею осмотрели в ветеринарной клинике, по специальному клейму смогли определить владельца питона и связаться с ним.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Водитель автомобиля такси помог вытащить мужчину
Исчезновение пенсионерки заметили родственники
На месте работают бригады скорой помощи и пожарные.
Вследствие происшествие все животные погибли
Глава территориальной общины опубликовал фото термометра