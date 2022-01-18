В Черновцах на улице Филлипа Орлика обнаружили мертвого питона. Об этом сообщила волонтер Анна Пилипчук на своей странице в Facebook.

В настоящее время правоохранители выясняют, как змея попала на улицу, а также ищет владельца экзотического пресмыкающегося.

Вот такая находка на ул. Пилипа Орлика. Были и волонтеры, и прохожие, и полиция. Все боялись взять в руки необычного товарища. Приехал знакомый, который разбирается в змеях, и оказалось, что она мертва и уже разлагается.

Как пишет АСС, в Госпродпотребслужбе области пообещали провести необходимые экспертизы и установить причину смерти питона.

Читайте также, в городе Шостка в Сумской области подростки нашли на улице крупную змею. В частности, рептилию заметили возле мусорных баков в центре города, очевидцы рассказали об этом женщине, которая сначала не поверила им, но убедившись, что они говорят правду, решила обратиться за помощью к правоохранителям.

Кроме того, в России в Саратовской области, в поселке Юбилейный, из унитаза жительницы многоэтажки выползли две больших змеи. Пойманную змею осмотрели в ветеринарной клинике, по специальному клейму смогли определить владельца питона и связаться с ним.

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